Послу Казахстана в Кыргызстане вручена нота министерства иностранных дел КР, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз внешнеполитического ведомства соседнего государства.

В информации говорится, что в связи с продолжающимися случаями и фактами обращения кыргызстанцев о систематических чрезмерных проверках со стороны госорганов РК в аэропорту Алматы, 14 сентября в МИД КР был приглашен посол Казахстана Карим Кокрекбаев.

«В ходе встречи кыргызстанской стороной повторно была озвучена озабоченность действиями госорганов РК, и настоятельная просьба особо обратить внимание на недопустимость чрезмерных и унижающих достоинство действий со стороны должностных лиц госорганов РК. Послу Казахстана была вручена соответствующая нота МИД Кыргызстана», — указывается в пресс-релизе.

Напомним, что МИД КР намеревался в скором времени направить Казахстану ноту протеста из-за тотальных проверок кыргызстанцев в казахстанском аэропорту.

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