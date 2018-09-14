Американская технологическая компания «Itron Inc.» поставит производственному объединению «Азеригаз» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) 70 тыс. газовых счетчиков со смарт-картой, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

«Itron Inc. и Азеригаз заключили контракт на поставку в Азербайджан 70 тыс. газовых счетчиков с предоплатой. Это новый контракт, подписанный после 10-летнего сотрудничества, в рамках которого в Азербайджане было внедрено интеллектуальное платежное программное обеспечение Itron и поставлено более 1,3 млн. счетчиков с предоплатой», — отмечается в информации Itron.

По данным Itron, новый контракт включает поставку счетчиков «Gallus Pay», оснащенных электронной температурнойкоррекцией объема, модулем ближней связи со смартфонами и смарт-картой и повышенной детализацией данных для улучшения обслуживания клиентов.

«Благодаря этим счетчикам у нас появятся многочисленные возможности для вендинга, которые позволят потребителям в более гибкой и удобной форме производить оплату за газ. Мы рады сотрудничеству с Itron для оптимизации наших операций и обеспечения надежного доступа к газу абонентов по всей стране», — сказал глава Азеригаз Акпер Гаджиев, слова которого приводятся в сообщении.

Itron — глобальная технологическая компания, портфель продуктов которой включает приборы и системы учета потребления электричества, газа, воды и тепловой энергии, а также коммуникационные системы; программное обеспечение; оказание профессиональных услуг.

Itron оказывает поддержку почти 8 тыс. коммунальных предприятий более, чем в 100 странах мира.

Minval.az