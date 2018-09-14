России понадобилось четыре года, чтобы полностью решить вопрос с заменой комплектующих для военной техники, производившихся в Украине. Об этом сказал вице-премьер РФ Юрий Борисов, сообщают Вести.Экономика в пятницу, 14 сентября.

По его словам, вопрос зависимости от поставок из Украины «закрыт окончательно».

«Все болевые точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены», – сообщил Борисов, отметив, что Москва основном зависела от поставок вертолетных двигателей, которые производились заводом Мотор Сич.

Также Украина поставляла турбинные установки и редукторы для корветов и фрегатов, но российские НПО Сатурн и ОДК-Климов помогли с решением этой проблемы.

«Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства», – отметил Борисов.

Кроме того, Украина поставляла в Россию электронику для военной техники. Однако, по словам вице-премьера РФ, эти поставки «не носили определяющего значения».

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