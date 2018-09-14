Египетский суд запретил полицейским носить бороды. Споры не утихали на протяжении шести лет, передает The National.

Такое решение было принято для того, чтобы полиция оставалась исключительно светским институтом, как этого требует правительство. «Бороды могут означать причастность служащего к запрещенными политическим и террористическим организациям», — заявил судья Мухаммед Махер Абдул-Инеин. По его словам, конкретных доказательств тому правительство в иске не предъявляло, а обнаружение таких личностей ляжет на плечи суда при министерстве внутренних дел.

Несколько сотен полицейских начали отпускать бороды после того, как запрет на их ношение был ослаблен в 2012 году. Это было связано с приходом к власти лидера организации «Братья мусульмане» Мухаммеда Мурси. Он пробыл на посту президента год. В 2016 году он был внесен в список террористов Каирским судом.

Организация «Братья-мусульмане», запрещенная в Египте, а также в других странах, включая Россию, официально внесена в список террористических.

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