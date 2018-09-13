Замглавы МВД Британии Бен Уоллес распорядился принять меры для того, чтобы изгнать из страны иностранцев, которые пытаются укрыть свои нечестно нажитые богатства.

По данным агентства Bloomberg, речь идет, в первую очередь, о гражданах Китая и России, а также тех британцах, которые помогают им в отмывании денег — бухгалтерах, юристов и агентов по недвижимости.

Уоллес рассказал, что в настоящее время под подозрением антикоррупционного центра находятся более 100 лиц, чье имущество может быть подвергнуто санкциям. Полиция уже арестовала нескольких посредников незаконных сделок, один из которых — адвокат Нил Болтон — в прошлом году был приговорен к девяти девяти месяцам лишения свободы.

Активизация борьбы с отмыванием денег совпала с предъявлением обвинений двоим россиянам по «делу Скрипаля». На этом фоне парламент Британии раскритиковал правительство Терезы Мэй за неспособность пресечь российские финансовые потоки, несмотря на жесткую риторику в отношении Кремля.

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