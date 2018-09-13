Телеканал Sky News впервые показал видео домогательств продюсера Харви Вайнштейна к актрисе Мелиссе Томпсон в 2011 году.

По словам Томпсон, она приехала в офис Weinstein Со. в Нью-Йорке в сентябре 2011 года. Она пыталась представить видео своего технического стартапа и систему аналитики. В качестве демонстрации технологии она записала часть разговора с Вайнштейном.

Актриса говорит, что ожидала встречи с командой по маркетингу, но к ней пришел только Вайнштейн. Девушка предложила обменяться рукопожатиями, но он ее обнял и, по словам Топсон, спросил, может ли с ней флиртовать. Она ответила: «Да, немного».

На кадрах видно, что продюсер вместе с Томпсон смотрит продукт, кажется заинтересованным и в итоге говорит, что готов его купить.

Томпсон утверждает, что после встречи Вайнштейн ее изнасиловал, отмечает RTVI.

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