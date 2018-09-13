Американские истребители перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски. Об этом в своем Twitter -аккаунте сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

11 сентября объединенные силы аэрокосмической обороны США и Канады засекли к западу от материковой Аляски два российских сверхзвуковых бомбардировщика Ту-95, сопровождаемых истребителями Су-35. На перехват вылетели два истребителя F-22 Raptor.

По информации командования, российские самолеты в течение всего времени оставались в международном воздушном пространстве, не нарушая границ США или Канады. Бомбардировщики прошли по так называемой зоне идентификации воздушной обороны США протяженностью примерно на 320 километров от берега Аляски.

Minval.az