Премьер-министр Армении Никол Пашинян пожалеет о том, что связался со вторым президентом Робертом Кочаряном. Об этом в интервью информагентству «Медиамакс» заявил сам Кочарян, отвечая на вопрос о том, считает ли он Пашиняна врагом.

Отношения между премьером и вторым президентом напряженные. Пашинян периодически заявляет, что все виновники первого марта должны понести ответственность. При этом он не скрывает, что считает виновным и Кочаряна.

«Я не привык оперировать такими терминами, когда речь идет о политических процессах. Но думаю, что Никол Пашинян пожалеет о том, что связался со мной. Не думаю, что запуганный судья первой инстанции, который рассматривал мое дело, так сильно меня ненавидел, что назначил процесс на 01:30 ночи. Я понимаю, кому это было нужно», – заявил он.

Размышляя о том, почему он и Пашинян оказались по разные стороны баррикад после смены власти, которые оба критиковали, Кочарян заявил, что у него нет однозначного ответа, но вероятнее всего премьер видит в нем какую-то угрозу.

Кочарян заявил, что к власти пришла команда, которая имеет совершенно иные геополитические приоритеты.

«Они пытаются разворачиваться на 180 градусов, но я этому не очень верю. Нужно еще некоторое время, чтобы понять: это игра, или это серьезно?», – подчеркнул он.

Кочарян также рассказал, что у него были хорошие дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным, когда он был президентом. Эти отношения продолжились после того, как он оставил пост. Однако сам Кочарян никогда не афишировал эти отношения.

«Мы регулярно общались на протяжении последних 10 лет, но я никогда не пытался использовать эти отношения в каких-то иных целях», — сказал он.

Minval.az