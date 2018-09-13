США стали мировым лидером по добыче нефти впервые за 45 лет. Об этом сообщает Администрация США по энергетической информации.

“В этом году США, вероятно, обошли Россию и Саудовскую Аравию, став крупнейшим производителем сырой нефти в мире”, — говорится в сообщении.

При этом в США отметили, что эти выводы основываются на предварительных подсчетах.

“Впервые за более чем два десятилетия в феврале добыча сырой нефти в США превысил ее производство в Саудовской Аравии. В июне и августе США обошли РФ по добыче сырой нефти впервые с февраля 1999 года”, — отмечается в документе.

Эксперты Администрации по вопросам энергетической информации прогнозируют, что США будут добывать больше нефти, чем Саудовская Аравия и Россия, в течение этого и следующего годов.

“Удешевление нефти в середине 2014-го привело к тому, что американские производители ограничили свои затраты и временно уменьшили добычу нефти. Однако, после роста цен в начале 2016-ого, инвестиции и производство начали расти. При этом РФ и Саудовская Аравия сохранили относительно стабильный уровень роста добычи нефти в течение последних лет”, — подытожили они.

США были лидером мировой добычи нефти в течение большей части ХХ века и

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