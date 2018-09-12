Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна планируется в конце сентября в Нью-Йорке, сообщил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
Мой мир
Вконтакте
Google+
Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна планируется в конце сентября в Нью-Йорке, сообщил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
Дата: 2018/09/12 17:21
Раздел: Азербайджан
Просмотров:
109
Сотрудничество между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом успешно развивается, заявил президент республики Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с председателем Парламентской
Прежние власти удерживали в переговорах вопрос о »статусе Нагорного Карабаха» (оккупированные земли Азербайджана — здесь и далее кавычки
В прошлом учебном году с занимаемых должностей были сняты директора десяти образовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования Баку.
ОПЕК прогнозирует спад объема добычи нефти в Азербайджане в 2018 году на 0,01 млн баррелей в сутки,
Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.
»Анализы последних лет показывают, что некоторые классы русского сектора подчиненных Управлению образования города Баку средних и полных средних
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в мошенничестве Малахат
Известные экс-ведущие программы Top Gear Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд в рамках британской передачи The
Для Азербайджана нынешнее развитие событий в Армении таит в себе и опасности, и возможности