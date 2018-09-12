США обеспокоены обострением обстановки в Азовском море, в связи с чем готовы продолжить поставки вооружений Украине. Об этом в интервью Deutsche Welle заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, ситуация в Азовском море — «это действительно предмет серьезной озабоченности». «Россия резко нарастила присутствие военных кораблей и проверяет входящие и выходящие корабли в столь агрессивной манере, как никогда прежде. Это дополнительный предмет обеспокоенности. Но у нас есть общее ощущение, что мы готовы продолжать оказывать помощь Украине для укрепления ее оборонных возможностей», — указал Волкер.

Также спецпредставитель Госдепа считает, что уже состоявшиеся поставки американского оружия Киеву были «очень полезны для Украины с точки зрения обороны». «Особенно противотанковые комплексы — чтобы сдержать новую агрессию со стороны России. Американский Конгресс одобрил новый пакет финансовых мер по поддержке оборонных возможностей Украины», — добавил он.

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