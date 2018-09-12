Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев завтра, 13 сентября, посетит Турцию с официальным визитом. Об этом сообщает сайт президента Казахстана.

Президент Казахстана в рамках визита встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, турецкими предпринимателями.

Назарбаев также примет участие в третьем заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Казахстан.

Источники в администрации президента Турции сообщили «Анадолу», что визит Назарбаева в Турцию состоится в четверг, 13 сентября.

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