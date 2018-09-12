В Министерстве внутренних дел разработали законопроект, который создаст строгие правовые рамки употребления марихуаны в стране. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, передает «Новости- Грузия».

В конце июля Конституционный суд Грузии принял решение, которое исключает любой вид наказания за употребление марихуаны. При этом выращивание конопли по-прежнему остается уголовным преступлением, которое наказывается штрафом. Недавно МВД выступило с инициативой определить практическую возможность употребления марихуаны и установления соответствующих ограничений.

В частности, разработанный в МВД законопроект предлагает наказывать за употребление марихуаны в общественных местах, транспорте и так далее. Кроме того, в МВД считают, что для представителей ряда профессий – педагогов, врачей, чиновников – потребление марихуаны должно быть запрещено полностью. Законопроект уже подвергся критике неправительственных организаций и партии «Гирчи», которая выступает за полную легализацию марихуаны.

Глава правительства указал на то, что после решения Конституционного суда страна оказалась перед лицом новой правовой реальности, когда употребление марихуаны в личном пространстве больше не считается преступлением и административным правонарушением.

При этом , реализация марихуаны по-прежнему остается уголовно наказуемым преступлением.

Что касается выращивания каннабиса для личного потребления, а также возможности его производства в медицинских целях и отправки на экспорт – такой вариант сейчас рассматривается правительством, то, по словам премьера, культивация конопли будет строго регламентирована.

Премьер отметил, что будут наказываться и те люди, которые попытаются популяризировать идею употребления конопли среди лиц, не достигших 21 года. «Я хочу подчеркнуть, что будет ужесточена ответственность в отношении популяризации и рекламы потребления марихуаны», — сказал премьер.

Minval.az