Всего несколько секунд понадобилось энтузиастам из Левенского католического университета в Бельгии чтобы сломать защиту Tesla. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале COSIC.

Бельгийские хакеры создали небольшое приспособление, которое помогло им перехватить сигнал от ключей авто. Они клонировали ключи, обойдя 40-битный протокол шифрования Теслы. Чтобы открыть и завести электрокар после этого понадобились считанные секунды.

С хакерами уже связались из компании Илона маска и выплатила им 10 тысяч долларов за обнаружение уязвимости. Также компания попросила помочь улучшить защиту своих авто.

Minval.az