Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чешской республики, главный тренер национальной команды Карел Яролим был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

— К сожалению, мы не смогли оправдать те ожидания, которые на нас возлагались. После матча со сборной России я понял, что команде нужен новый вызов, — прокомментировал эту новость сам Яролим, который работал со сборной с 2016 года. — Желаю удачи своему преемнику, кто бы им ни оказался.

Вчера в Ростове сборная Чехии проиграла подопечным Станислава Черчесова с разгромным счётом 1:5. Ранее они уступили сборной Украины в матче Лиги наций (1:2).

Minval.az