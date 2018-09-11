Молодой житель Грузии Константин Эдиберидзе получил 12 дней административного заключения за то, что забрался на 7-метровую скульптуру «Али и Нино» на набережной в Батуми и отказался спускаться по требованию полиции, сообщает «Спутник».

Суд расценил поступок молодого человека как неподчинение законному требованию полиции и мелкое хулиганство.

Для того чтобы снять Эдиберидзе со скульптуры, на место привезли подъемный кран. Но спасателям он не дался, решил сам спуститься. А после, комментируя произошедшее, сказал, что его свободу ограничивают.

Эдиберидзе живет в городе Терджола (регион Имерети), хотя уже месяц находится в Батуми. За это время он пять раз умудрился попасть в суд.

Последний раз Эдиберидзе предстал перед судьей в джинсовых бриджах и с голым торсом, то есть в том, в чем его и задержали.

«Изначально никто не знает, что сделает… Моментально пришло в голову, когда пошел посмотреть на памятник. Думал, обойду его кругом, но когда подошел, захотелось подняться… Когда принесли лестницу, я сказал, давайте телефон — сделаем селфи», — рассказал без грамма сожаления Эдиберидзе журналистам в зале суда.

В ответ на вопрос, зачем он приехал в Батуми, сказал лишь то, что привез с собой росток конопли в горшке. Как объяснил сам, хотел, чтобы этот горшок стоял рядом с его динамиками на батумском бульваре. В итоге коноплю отобрали.

Тем временем удерживавшие его полицейские молчали. Но по их лицам можно было прочитать то недоумение, то нестерпимое желание расхохотаться.

Minval.az