Известный российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на обращения к нему музыкантов лейбла Black Star — Тимати и Егора Крида. Спортсмен высказался в своем Instagram.

В начале сообщения Нурмагомедов отметил, что «каждая тварь ответит за свои слова», после чего добавил, что никого не заставляет отвечать на свои призывы. Тем не менее, Нурмагомедов подчеркнул, что имеет право на свое мнение и не собирается слушать «каких-то чертей».

«Вы можете проводить свои гребаные концерты хоть каждый день, но мой принцип и то, что я думаю, я буду говорить всегда», — написал Нурмагомедов. Кроме того, боец отдельно обратился к мужчинам Дагестана. «Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы и только мы, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят», — заключил Нурмагомедов.

10 сентября Крид выразил сожаление по поводу того, что Нурмагомедов не считает потерей отмену концерта музыканта в Дагестане. Артист публично обратился к бойцу, призвав отказаться от бойкотов и призывов с целью поменять мнение людей.

Ранее 10 сентября к Нурмагомедову обратился Тимати. Основатель лейбла отметил, что считает неправильным поддержку бойца отмены концерта Крида.

9 сентября было решено отменить концерт музыканта Black Star. Причиной стали угрозы в адрес Крида. Нурмагомедов также прокомментировал данное событие. «Невелика потеря», — написал боец в «сториз» в Instagram.

Нурмагомедов — чемпион в легкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). 6 октября спортсмену предстоит первая защита титула в бою против ирландца Конора Макгрегора.

Minval.az