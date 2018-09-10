Грузия заняла четвертую позицию среди стран с самыми быстро развивающимися туристическими направлениями. Об этом «Новости-Грузия» сообщили в Национальной администрации туризма Грузии.

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) опубликовала туристический обзор 2017 года. В отчете представлены статистические данные, исследования, тенденций и активности из разных регионов и стран мира, касающихся сферы туризма.

Согласно отчету UNWTO, самый большой рост туристов был зафиксирован в Египте (55%), Того (46%), Вьетнаме (29%) и Грузии (27.9%). При этом Грузия в плане роста туристов смогла опередить такие страны как Франция, Испания, Турция и другие.

По данным UNWTO, в прошлом году во всем мире общее количество международных визитов выросло на 6.8% по сравнению с предыдущим годом.

В августе границу Грузии пересекли около 1,3 (+9,8%) миллиона международных путешественников.

Наибольший рост числа визитов зафиксирован из Кореи (+139%), Китая (+92%), Беларуси (+44%), Кувейта (+44%) и Израиля (+35%).

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