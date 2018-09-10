Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын рассчитывает на помощь России в вопросе ослабления санкций в отношении своей страны. Об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Пхеньян, передает РИА Новости.

По ее словам, Ким Чен Ын отметил растущую роль Москвы на мировой арене и ее влияние. «Он очень рассчитывает, что Россия будет предпринимать усилия по ослаблению санкций в отношении Северной Кореи в связи с теми шагами, которые они [США и КНДР] уже делают в рамках взятых на себя обязательств после переговоров в Сингапуре», — сообщила Матвиенко.

Она подчеркнула, что во время беседы северокорейский лидер отзывался об американском президенте Дональде Трампе очень корректно. «Он очень дипломатично, корректно высказывался о том, что саммит сингапурский прошел успешно», — заявила председатель Совфеда. В то же время в переговорах с США «никаких односторонних шагов без встречной реакции не планируется», отметила она.

Матвиенко сообщила, что северокорейский лидер также твердо намерен двигаться по пути денуклеаризации, диалога с Южной Кореей и к последующему объединению, а также говорил о планах соединения автомобильных и железных дорог на полуострове.

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