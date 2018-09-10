Участник гонки Moto2, итальянец Романо Фенати, на полной скорости дернул ручку тормоза своего соперника Стефано Манци. Инцидент попал на видео и был опубликован на YouTube-канале MC Around the World.

Итальянец дернул ручку тормоза Манци после того, как он выдавил его за пределы трассы. За этот поступок Фенати был дисквалифицирован на два этапа.

Наказание не будет распространяться на команду гонщика, поскольку является персональным. А потому команда продолжит участие, в то время, как Фенати заменят другим спортсменом.

Minval.az