Президент США Дональд Тармп намерен до конца сентября выступить под присягой с письменными заявлениями по поводу обвинений в сексуальных домогательствах от Саммер Зервос, одной из участниц телешоу Ученик.

Об этом договорились адвокаты Зервос и Трампа, сообщает в воскресенье, 9 сентября, газета Washington Post со ссылкой на материалы суда.

Зервос подала на Трампа жалобу в 2017 году. В своем заявлении женщина заявила, что в 2007 году Трамп сексуально домогался ее, а также обвинила президента США в «многочисленных лживых и клеветнических заявлениях».

Случай домогательства якобы имел место в одном из отелей в Беверли-Хиллз. Зервос утверждает, что Трамп против ее воли прижался к ней и схватил ее за грудь, однако ей удалось оттолкнуть его. Миллиардер отрицает свою вину.

Ряд женщин в октябре 2016 года публично высказались после того, как было опубликована видеозапись от 2005 года, на которой слышны сексистские мнения Трампа.

В частности, он заявил, что благодаря своей популярности может себе позволить целовать и трогать женщин без их согласия. Трамп извинился за те свои высказывания, заявив, однако, что в том случае речь шла о частном разговоре, напоминает DW.

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