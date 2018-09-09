В ходе встречи с представителями бизнеса в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что т.н. «НКР» в будущем должна будет стать полноправной «частью армянской территории». Об этом сообщает REGNUM.

По его словам, Армения «не готова будет пойти на уступки по спорам с Азербайджаном о территориальной принадлежности Карабаха».

Он также отметил, что «какие-либо уступки в данном контексте будут восприниматься не иначе, как слабость», и что «позиция о территориальной принадлежности региона непреложна».

Minval.az