9 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако утром местами на полуострове вероятен кратковременный дождь. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-22, днем 26-30 градусов, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла. На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 25-26 градусов тепла.

9 сентября в большинстве районов Азербайджана осадков не ожидается. Однако в некоторых северных и западных районах временами возможны дожди, которые местами примут ливневый характер, грозы. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 29-34 градуса тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 17-22 градуса тепла.

Minval.az