Сотрудники Управления полиции на водном транспорте Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана в связи с началом сезона рыбалки приступили к рейдам по выявлению лиц, занятых незаконной рыбной ловлей, сообщает Тренд.

В отношении правонарушителей будут применяться наказания и штрафы в соответствие со статьями Уголовного кодекса. Полиция призывает граждан соблюдать законы Азербайджана.

Рейды начались в пятницу и продлятся в течение месяца. Также в сообщении говорится, что за текущий период в связи с незаконной ловлей рыбы был зарегистрирован ряд нарушения закона. Так, в течение года в связи с незаконной ловлей рыбы было возбуждено уголовное дело по статье 256 уголовного кодекса Азербайджана и конфисковано 9,599 тонн незаконно выловленной рыбы.

Также было выявлено три факта в связи с незаконной охотой на птиц, включенных в Красную книгу.

Minval.az