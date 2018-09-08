В Калифорнии на 27-м году жизни умер хип-хоп-исполнитель Mac Miller (настоящее имя Малкольм Джеймс МакКормик). Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно информации издания, тело рэпера обнаружили в пятницу, 7 сентября, в его доме в долине Сан-Фернандо. Отмечается, что друг исполнителя позвонил 911 и сообщил об остановке сердца приятеля. По предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотиками.

Как отмечает TMZ, Mac Miller давно боролся с наркотической зависимостью, которая усугубилась после его расставания с певицей Арианой Гранде в мае 2017 года. Девушка призналась, что главной причиной расставания стала зависимость музыканта. В августе Mac Miller был арестован из-за аварии и вождения в нетрезвом состоянии.

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