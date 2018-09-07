Президент Ирана Хасан Роухани потребовал от израильских и американских военных уйти из Сирии. По его мнению, из-за «незаконного вмешательства» США в конфликт ситуация в регионе стала еще более напряженной.

Также Роухани заявил, что войска Израиля находятся на территории Сирии «вопреки международным резолюциям и требованиям сирийского народа», передает Reuters.

Он отметил, что благодаря совместным усилиям России, Ирана и Турции террористов в Сирии «удалось остановить». Сейчас, по его словам, в стране сложились условия для конструктивных переговоров и нормализации ситуации.

Minval.az