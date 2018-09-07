Россия с воодушевлением смотрит на развитие двусторонних отношений с Азербайджаном.

Об этом сказала в пятницу на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос агентства «Вестник Кавказа».

Она отметила, что многоплановое сотрудничество субъектов Российской Федерации с Азербайджанской Республикой развивается на основе соглашения правительства Азербайджана с правительствами российских регионов.

«На настоящий момент действуют 17 таких соглашений, готовится ряд новых. Об эффективности межрегиональных связей с Азербайджаном говорят, в частности, следующие факты: в Баку открыты представительства Дагестана, Татарстана, ЗАО «Торговый дом «Урал», торговый дом «Татарстан», представительства ряда региональных авиакомпаний – «Башкирские авиалинии», «Пермские авиалинии», «Пулковские авиалинии», «Самарские авиалинии», «Уральские авиалинии», некоторых бизнес-структур России – официального дилера «АВТОВАЗ» — «Хазар-Лада», группы компаний «Восток Сервис». Азербайджанские предприниматели инвестировали в строительство санаторно-курортного центра в городе Ессентуки, а также заводов по производству продуктов питания в Краснодарском крае. Реализуются проекты в Кабардино-Балкарии, Дагестане», — сказала Захарова.

Она добавила, что площадкой для обсуждения подготовки новых проектов сотрудничества является проходящий ежегодно Российско-азербайджанский межрегиональный форум, и сейчас готовится очередной, девятый по счету.

«Россия с воодушевлением смотрит на развитие двусторонних отношений с Азербайджаном. Потенциал огромный. Многое реализуется, многое находится на проработке», — сказала Захарова.

Minval.az