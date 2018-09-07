Ситуация в Идлибе крайне угрожающая, есть множество доказательств подготовки к применению химоружия. Об этом заявил журналистам спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Говоря о перспективах участия Башара Асада в политической жизни Сирии Джеффри заявил, что «у Асада нет будущего в качестве руководителя Сирии».

Отвечая на вопрос о сроках пребывания американских военных в Сирии он заявил, что «США останутся в Сирии до полной победы над ИГИЛ». По его словам, «это займет некоторое время».

Спецпредставитель отметил, что настало время для реализации мирного процесса по Сирии с участием ООН и союзников. При этом он почеркнул, что наступательная операция со стороны России и Дамаска повлечет эскалацию напряженности в регионе.

1-4 сентября Джеймс Джеффри совершил турне по Израилю, Иордании и Турции.

Minval.az