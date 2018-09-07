В Бразильском муниципалитете Жуис-ди-Фора ранили ножом в живот кандидата в президенты Жаира Болсонару. Его отвезли в больницу с сильным внутренним кровотечением. Об этом сообщает RTVI.

Сейчас врачи оценивают состояние Болсонару как стабильное. Кандидат в президенты остается в отделении интенсивной терапии, где проведет еще как минимум восемь дней.

По словам представителей больницы, ему повредили брюшную вену. Хирурги уже зашили три раны в тонком кишечнике и одну в толстой кишке. Операция шла больше двух часов.

Один из хирургов рассказал, что раны Болсонару были очень серьезными, у него было низкое давление. По словам медика, он не уверен, что кандидат сможет продолжить избирательную кампанию.

Полиция уже задержала подозреваемого в нападении. Его зовут Аделиу Оливейра. По данным Globo, Оливейра критиковал программу Болсонару в соцсетях.

Minval.az