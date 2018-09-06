Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий призвал международные организации провести экологическую экспертизу химического выброса на заводе «Титановые инвестиции» в крымском Армянске.

Такое заявление он сделал на сегодняшнем заседании парламента, передает УНИАН.

По словам Парубия, у украинской стороны есть основания полагать, что «это произошло вследствие того, что российские оккупационные войска обстреляли химические отстойники титанового и содового заводов».

«Призываю международные организации, в первую очередь защитников природы, направить в оккупированный Крым неприкосновенную международную миссию, которая могла бы дать объективную оценку экологической катастрофы, которая произошла на севере оккупированного Крыма», — заявил спикер Рады.

В том случае, отметил он, если мониторинговую миссию не пустят на полуостров, парламент Украины должен будет признать, что «эта катастрофа — еще один факт химической атаки, осуществленной российскими оккупантами в Крыму, которая направлена против украинских граждан».

«Российский агрессор превратил наш цветущий Крым в полигон для испытания опасных образцов оружия», — добавил Парубий, призвав осудить и наказать Россию «за применение химического оружия во всем мире».

В ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

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