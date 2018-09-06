В проведенных в этом году в Грузии вступительных экзаменах 482 азербайджанских абитуриента, набравших проходной балл, не смогли стать студентами. По этой причине они выразили протест, собравшись у здания муниципалитета Марнеули.

Как сообщает Report, азербайджанцы просят создать для них еще одну возможность попасть на плановые вакантные места вузов.

В связи с этим они обратились к члену марнеульского муниципалитета Ахмеду Имамгулиеву с просьбой оказать содействие в данном вопросе.

А.Имамгулиев заявил журналистам, что абитуриенты столкнулись с такой проблемой из-за неосведомленности о правилах заполнения формы заявки: «Абитуриенты в форме заявки могли указать любое количество факультетов. Однако они указали очень мало факультетов, некоторые даже всего один. В школах, которые они окончили, должны были просветить молодежь при поступлении в университет. Это следовало сделать и родителям».

По его словам, для азербайджанцев могут создать условия для приема на вакантные плановые места: «В связи с этим подготовлено обращение и представлено в парламент Грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта».

В Национальном центре оценок и экзаменов Грузии подчеркнули, что несмотря на набранные абитуриентами проходные баллы, их может не хватить для поступления на указанный факультет: «Абитуриентам была дана возможность внести изменения в форму заявки до 27 августа. Азербайджанские студенты набрали высокие баллы, однако из-за указания малого количества факультетов и высоко конкурса на них не были приняты».

В центре также сообщили, что дополнительное размещение в вузы было ликвидировано несколько лет назад.

Minval.az