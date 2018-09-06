Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на Евровидении-2018, сообщила о готовности иммигрировать в Европу. Об этом она заявила в видеозаписи, опубликованной на YouTube.

В инстаграме также появилась фотография с хештегами #европа и #поехали, на которой девушка запечатлена в аэропорту «Шереметьево».

Как заявил телеканалу «360» агент Самойловой, он не знает, чем вызвано заявление об отъезде. Он отметил, что девушка уже находится на борту самолета. Агент певицы предположил, что ее действия не связаны с политикой.

Самойлова представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2018», который проходил в Лиссабоне, но в финал ей выйти не удалось.

Представлять Россию на мероприятии Самойлова должна была еще в 2017 году. Тогда конкурс проходил в Киеве, а Украина запретила певице въезд из-за того, что она посещала Крым после присоединения полуострова к России.

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