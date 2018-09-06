Американский лидер Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах в 2020 году.

Об этом сообщает Fox News.

«Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году. А всё из-за того, что мы делаем. Мы сделали больше, чем кто-то мог себе представить», — сказал он.

Как отмечается, данное заявление он сделал на фоне скандала, связанного с публикацией в The New York Times статьи, в которой со ссылкой на неназванный источник в администрации США говорится о попытках чиновников противодействовать Трампу, из-за того что они не разделяют его взглядов.

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