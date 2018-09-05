Российскому певцу Егору Криду пригрозили расправой в том случае, если он не отменит концерт в Махачкале. Угрозы появились в комментариях под его постами в Instagram.

«Не приезжай в Дагестан, здесь тебе не рады. Своим творчеством делись в других регионах, нам ты не нужен!!!» — написал пользователь @ramazanovmagomed__.

Некоторые юзеры начали угрожать исполнителю убийством и изнасилованием. «Отмени концерт, а то рискуешь потерять невинность», — заявил один из комментаторов, передает северокавказское отделение «Комсомольской правды».

«Только попробуй сунуться в Дагестан, в кирпичном заводе окажешься или еще хуже», — добавил @loli.kk_.

Концерт Егора Крида состоится 9 сентября.

Minval.az