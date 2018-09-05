Президент Сирии Башар Асад вручил находящемуся в стране с визитом главе самопровозглашенной республики Абхазия Раулю Хаджимба высшую сирийскую награду Орден Омейядов. В свою очередь лидер абхазских сепаратистов наградил президента САР орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») первой степени.

«За большие заслуги в признании государственной независимости Республики Абазия, укреплении мира, дружбы и сотрудничества между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой наградить Башара Хафез аль-Асада орденом «Ахьдз-Апша» I степени», — говорится в его указе.

Minval.az