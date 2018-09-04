Животное было снято в канадском лесу случайным очевидцем. Желая почесать спину, медведь начал забавно двигаться.

В Канаде очевидец снял на видео медведя, который решил почесать спину о кору дерева. Животное забавно двигалось, и некоторые его движения напоминают популярное танцевальное направление тверк. Об этом сообщает ТСН.

Находиться вблизи медведя небезопасно, однако мужчина все же рискнул его снять, настолько забавным было зрелище. Очевидец снимал животное, находясь от него всего в нескольких шагах.

Minval.az