США и их союзники поставляют оружие боевикам террористических организаций, в том числе, через третьи страны, такие как Украина. Об этом заявил первый секретарь Департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан.

«Очевидно, что Соединённые Штаты и их союзники поставляют огромное число боеприпасов и оружия, используют третьи страны, как, например, восточноевропейские страны, Украину, балканские страны, чтобы подпитывать оружием «Фронт ан-Нусру» и ИГИЛ», — приводит РИА Новости его слова.

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