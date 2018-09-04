Глава Исследовательского центра «Атлас» Эльхан Шахиноглу считает, что в Азербайджане должна быть открыта турецкая военная база.

Накануне популярная турецкая газета «Sözcü» сообщила, что после Сомали и Катара, Турция может открыть за рубежом свою третью военную базу в Нахчыванском регионе Азербайджана.

«Уже долгие годы я заявляю о необходимости открытия военной базы Турции в Азербайджане. Появление такой базы – своего рода подстраховка для Азербайджана, на случай, если бои в Карабахе возобновятся, и Армения решит создать проблемы на нахчыванском участке. У нас нет сухопутных связей с Нахчываном, а Турция выступает гарантом безопасности этого региона, согласно карсскому договору», — говорит Э. Шахиноглу.

Как отметил наш собеседник, несмотря на то, что в законодательстве Азербайджана не упоминается о размещении военной базы на своих территориях другим государством, всегда все может поменяться и в данный закон могут быть внесены поправки.

«На сегодняшний день мы имеем хорошие отношения практически со всеми нашими соседями, но события стремительно меняются в мире и регионе. Наша страна расположена в напряженном регионе, и обеспечивать собственную безопасность непросто. Армения до сих пор продолжает свою захватническую политику. И несмотря на недовольство новыми властями этой страны в Москве, Россия продолжает поддерживать ее», — продолжил наш собеседник.

Вместе с тем аналитик исключает негативную реакцию Москвы на вероятное появление турецкой базы в Нахчыване.

Нина Вахотина

Minval.az