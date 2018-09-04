Первого сентября в Сочи, в резиденции Бочаров ручей состоялись российско-азербайджанские переговоры на высшем уровне. Российский политолог, председатель экспертного совета фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в беседе с Minval.az назвал визит президента Ильхама Алиева в Россию знаковым, особенно, на фоне того, что происходит с Арменией, которая ведёт себя как минимум странно.

– Хотя и раньше встречи президентов России и Азербайджана не были формальными, но на этот раз акцент был сделан на усилении военно-технической составляющей двусторонних отношений. Азербайджан, как известно, не входит в ОДКБ и ЕАЭС, но, тем не менее, является для Москвы достаточно предсказуемым и стабильным партнёром, что позволяет говорить о стратегическом характере отношений. Для Москвы важна стабильность на Южном Кавказе в целом, но с учётом недавних событий в Армении и Грузии остаётся опираться на Азербайджан, который практически никогда не подводил. Помимо этого, является важной и экономическая часть наших взаимоотношений, о чём также было много сказано по итогам переговоров, с подписанием большого пакета документов.

– В Азербайджане на экспертном уровне говорили о том, что Путин и Алиев обсудят в Сочи статус Азербайджана в ОДКБ. Как Вы думаете, обсуждали ли президенты данный вопрос?

— Я считаю, что эта тема используется азербайджанской стороной в качестве нового, достаточно удачно найденного информационного инструмента для давления на Армению. И в принципе это действует, раз Ереван официально, и эмоционально, заявил, что будет блокировать любые попытки Баку приблизиться к участию в ОДКБ. Членом ОДКБ Азербайджан, с учётом своего нейтралитета, не будет, однако дальнейшее развитие событий может быть интересным. Во всяком случае, Баку вполне может стать наблюдателем, или кем-то в этом роде, в оборонительной организации. Но для этого ему необходимы гарантии по карабахскому процессу. А их пока нет, так как непонятно, как, когда и с кем именно Ильхаму Алиеву садиться за стол переговоров.

– Какие гарантии по карабахскому процессу может предоставить Россия Азербайджану?

– Россия не может урегулировать карабахский конфликт, так как любая попытка передачи земель в руки Азербайджана вызовет политический взрыв внутри Армении. Это можно было постепенно делать при более предсказуемой армянской власти, и, конечно, до 2014 года (в 2014 году был аннексирован Крым – прим.ред.). Теперь ситуация кардинальным образом изменилась, и враги России готовы поджечь под ней ещё один костёр. Наверное, и даже в этой ситуации могут оставаться какие-то невоенные варианты урегулирования, однако для этого нужно, чтобы чиновники находились в постоянном режиме консультаций с ведущими аналитиками, которые бы аккуратно вели процесс реинтеграции в рабочем режиме. А этой привычки у нас нет, и, видимо, никогда уже не будет. Тем не менее, приблизившись к периметру ОДКБ, Баку сможет усилить вес своей аргументации в диалоге с Москвой и Ереваном. В противном случае – не будем говорить о шантаже – Баку ведь всегда может приблизиться, в том же режиме, и к НАТО тоже. Ведь союзник Азербайджана Турция давно там, и её участие в военно-политических планах Баку постоянно растёт. Это тоже надо учитывать, понимая, что в качестве просителя у порога ОДКБ Баку, конечно, стоять не будет.

– Вы отметили, что новые армянские власти ведут себя странно. Недавно был скандал между Россией и Арменией в связи с уголовным делом в отношении действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Как считаете, уменьшилось ли доверие Москвы Еревану?

— Явно уменьшилось. Не прошло и четырёх месяцев. Новому Еревану надо было сильно постараться, чтобы такой серьёзный сбой произошёл так быстро. Не думаю, что Никол Пашинян не понимает, что делает. Очень похоже на то, что за его спину встал кто-то, кто дал гарантии новой армянской власти на всякие непредвиденные случаи. Иначе, на такие открытые вызовы не пошёл бы ни один здравомыслящий армянский политик. Как говорилось в одном фильме, «здесь что-то не так, здесь не так что-то».

– И на этом фоне в СМИ мелькнула информация о том, что армянского премьера вызывают на «ковер» в Россию. Как вы прокомментируете запланированные на 8 сентября переговоры между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном?

– Я думаю, у Москвы есть как минимум два естественных вопроса: что будет в дальнейшем происходить внутри Армении – так как подъёма уровня жизни населения здесь явно нет, а это неизбежно создаёт новую конфликтную ситуацию – и как оценивать перспективы взаимодействия Еревана с ОДКБ. Собственно, именно об этом и сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вчера. Для этого необходима встреча между первыми лицами России и Армении, причём на этот раз только для обсуждения назревших вопросов, без всякого формального праздничного повода. Москва никого «вызывать» не собирается и не должна этого делать, так как в противном случае у каких-то сторонников Никола Пашиняна появится новый повод для странных действий в её адрес. Армения ведёт себя как минимум непонятно, и причину такого поведения необходимо прояснять. Я лично считаю, что сам по себе новый премьер Армении не пошёл бы на вызовы в сторону России, без обещания моральной поддержки извне.

– Весьма примечательным стало поздравление главы России Владимира Путина, адресованное второму президенту Армении Роберту Кочаряну по случаю дня рождения. Жест российского лидера — намек на определенный разворот в политике Кремля?

– Это было и обычное, и необычное поздравление одновременно. Президент России знает Роберта Кочаряна не первый день, поэтому вроде всё как всегда. В то же время, с учётом нездорового фона в российско-армянских отношениях, этот поздравительный адрес выглядит знаковым. В политике, как известно, ничего не делается просто так. Послан ненавязчивый сигнал новому премьеру Армении. Естественно, Россия не вмешивается во внутренние дела страны, однако в них может вмешаться сам армянский народ, который пока что явно не получил тех социально-бытовых преференций, на которые свято рассчитывал ещё в апреле-мае. Скорее наоборот: цены держатся только на бананы, всё остальное резко пошло вверх. Не хочется вспоминать словосочетание «банановая республика», но оно здесь даже больше к месту, чем в классических латиноамериканских странах.

– Армянские власти активно собирают материалы против бывшего премьер-министра Армении, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна, чтобы возбудить уголовное дело в его отношении. Ереванские СМИ отмечают, что процесс против него должен был начаться раньше, однако этому помешала бурная реакция России после возбужденного против генсека ОДКБ Хачатурова уголовного дела, которое было воспринято российской стороной как «целенаправленный процесс по дискредитации ОДКБ со стороны властей Армении». Как считаете, какой будет реакция Москвы на имиджевый удар Армении теперь уже по ЕАЭС?

– Судя по действиям нового правительства Армении, там выбирают наиболее болезненные для России точки, чтобы проверить их на прочность. Не будем наивными: к непримиримой борьбе с коррупцией, а также к расследованию армянских событий по транзиту власти 2008 года эти действия отношения почти не имеют. Или в лучшем случае только как повод, как привязка. Москва – уже напряглась. Уже только по одному случаю, связанному с ОДКБ. Если подобный «зонд» будет введён Николом Пашиняном ещё и внутрь ЕАЭС, тогда следует ждать каких-то ответов. Но резко действовать здесь нельзя, так как те, кто стоит за премьером, явно на это и рассчитывают, осуществляя свои опасные эксперименты. Однако в любом случае надо было действовать своевременно, а не когда поезд уже пошёл на полном ходу. Я предупреждал об этом накануне ключевого голосования в армянском парламенте 8 мая. И даже предлагал варианты: например, РПА могла выбрать премьером не Пашиняна, а его партнёра Царукяна. Но, отмечу ещё раз, этот поезд уже ушёл.

Нина Вахотина

Minval.az