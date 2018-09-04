Памятник всемирно известному азербайджанскому ученому Лютфи Заде далек от стандартов, потому что он полностью передает суть его профессии, считает ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Омар Эльдаров, выразивший свое отношение к людям, раскритиковавшим его новое творение – памятник, установленный на могиле выдающегося ученого, профессора Калифорнийского университета США Лютфи Заде на I Аллее почетного захоронения.

Художник считает, что ученый сделал в математике революционное открытие, которое имело колоссальное и глобальное значение. По его словам, он создал основополагающую работу по теории нечетких множеств и этим совершил переворот в мире.

«Первыми открытием Лютфи Заде воспользовались японцы и южнокорейцы. Позже использовать его теорию начали и другие страны. Своим творением я хотел показать, как он с помощью своей воли и ума открыл гранитные и тяжелые двери. Именно это было моей основной задачей», — сказал Эльдаров в интервью Sputnik Азербайджан.

Художник создавал памятник в течение почти пяти месяцев. У него было не так много времени, так заказ он получил довольно поздно. Больше времени ушло на благоустройство участка, архитектурную часть и надпись, которая гласит, что Лютфи Заде был великим ученым.

По словам Эльдарова, причиной недовольства и критики некоторых людей является то, что они привыкли к стандартным памятникам: специалист с книжкой в руках, весь в раздумьях. При создании своего творения художник опирался на то, что стандартное решение для Лютфи Заде не подходит.

«Всем нам известно, что, к сожалению, во всяком в случае в Азербайджане, Лютфи Заде не так уж известен. Моя цель заключалась не столько в том, чтобы передать его внешность, хотя памятник на него тоже очень похож, я хотел показать мировое открытие символическими формами архитектуры. Как можно монумент Лютфи Заде сравнить с памятниками певцам? В нем нет ничего музыкального», — сказал Эльдаров.

Художник доволен своей работой и не согласен с критикой. Он посоветовал внимательно посмотреть на памятник и чуть-чуть призадуматься, прежде чем делать выводы.

Торжественное открытие памятника Лютфи Заде состоится шестого сентября.

Minval.az