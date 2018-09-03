Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана пресекло ввоз в страну из Ирана 24,7 тонн зараженного картофеля.

«Выявленный в экспортируемом из Ирана картофеле вредный организм оказался колорадским жуком (Leptinotarsa decemlineata Say). Учитывая представляемую опасность выявленного вредного организма, Агентство направило обращение в Государственный таможенный комитет вернуть партию в Иран», — сообщает пресс-служба ведомства.

Импорт в Азербайджан 24,7 тонн картофеля осуществлялся со стороны ООО «Gullu-80» на основе фитосанитарного сертификата Ирана.

Minval.az