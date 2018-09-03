«Группа ГАЗ» и компания «Азермаш» подписали соглашение о создании сборочного производства автомобилей и автобусов в Азербайджане. Как сообщает пресс-служба холдинга, в рамках соглашения планируется строительство предприятия по сборке коммерческих автомобилей марки ГАЗ, а также автобусов ЛиАЗ и «Вектор NEXT» в городе Гаджигабул.

Старт производства запланирован на конец 2019 года: на первом этапе планируется начать выпуск автомобилей марки ГАЗ, включая линейку машин «ГАЗель NEXT», «ГАЗон NEXT», а также «ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС» и их полноприводные версии. На втором этапе начнется выпуск автобусов «Вектор NEXT» и ЛиАЗ, а в дальнейшем на основе автомобилей ГАЗ планируется производство различных вариантов спецтехники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи и школьных микроавтобусов. Предполагается, что для сборки будет применяться ряд автокомпонентов азербайджанского производства.

В пресс-службе «Группы ГАЗ» напомнили, что в апреле руководство компании «Азермаш» и Горьковского автозавода договорилось о сотрудничестве при производстве коммерческой техники для жилищно-коммунального хозяйства, торговли, строительства, сельского хозяйства и различных видов бизнеса. «Теперь сотрудничество российской и азербайджанской компаний будет вестись и в сфере городского пассажирского транспорта», — пояснили представители холдинга.

Minval.az