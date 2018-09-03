3 сентября в Украине начались многонациональные военные учения «Репид Трайдент – 2018» (Rapid Trident – 2018), в которых принимают участие подразделения армий НАТО, сообщила пресс-службы Министерства обороны страны.

Сообщается, что торжественное открытие учений состоялось на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области.

В этом году в мероприятиях примут участие воинские подразделения 10 стран-членов НАТО и 4 стран – партнеров НАТО, всего – 14 стран. А именно – Украина, США, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Грузия, Дания, Канада, Литва, Молдова, Германия, Румыния, Польша, Турция. В целом к учениям привлечено более 350 единиц техники и 2200 военных, которые тренируются на Яворовском полигоне.

В целом, к учениям привлечены более 350 единиц техники 2200 тыс военнослужащих, которые тренируются на одном из крупнейших в Европе Яворовском военном полигоне. Учения продлятся 2 недели (до 15 сентября включительно) и будут состоять из двух фаз — командно-штабной и полевой. За это время украинские военные и их коллеги из стран — партнеров отработают ряд задач как боевого, так и логистического и гуманитарного характера.

Minval.az