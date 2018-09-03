Сирийский президент Башар Асад одержал победу в гражданском конфликте в этой в стране, но пока не добился мира, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан.

«Асад выиграл войну, мы должны это признать. Но он не выиграл мир», — сказал политик в эфире радиостанции France Inter, передает «Интерфакс».

Министр пояснил, что мир в Сирии невозможен без политического решения вопроса о ситуации в стране при поддержке международных посредников. По его мнению, установлению подлинного мира в Сирии не будет способствовать даже взятие правительственными войсками под контроль провинции Идлиб — последнего оплота террористов.

Ле Дриан сообщил, что Франция в сентябре намерена на площадке Генассамблеи ООН продвигать мирное решение сирийской проблемы, она уже вовлечена в переговоры с Россией, Турцией и Ираном.

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