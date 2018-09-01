Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает то, что Россия продолжит прикладывать усилия к урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом он заявил в субботу по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Россия как сопредседатель минской группы ОБСЕ играет важную роль в деле урегулирования [карабахского] конфликта. Россия является нашим соседом, нашим историческим партнером и другом. И мы рассчитываем на то, что усилия России в деле урегулирования конфликта будут продолжены», — сказал И.Алиев.

Он подчеркнул, что скорейшее урегулирование конфликта позволит азербайджанским гражданам «вернуться на исторические земли, принесет мир, сотрудничество и стабильность в регион».

Minval.az