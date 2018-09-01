Президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул стратегический характер отношений двух стран и выразил Алиеву благодарность за осуществленный визит.

«У нас очень обширное взаимодействие, мы называем его стратегическим партнерством. Отношения развиваются и по политической линии, и по экономической», — сказал Путин, подчеркнув развитие товарооборота между двумя странами.

«Объем продукции гражданского назначения, объем продаж вырос на 20%, это хороший показатель вполне. Но, естественно, нам всегда есть о чем поговорить, я очень рад, что вы приняли приглашение и приехали сегодня в Россию», — подчеркнул глава российского государства.

Minval.az