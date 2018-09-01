Полицейские города Южная Пасадена в штате Калифорния застрелили актрису сериала Скорая помощь Ванессу Маркес. Как сообщила в пятницу, 31 августа, газета Los Angeles Times, инцидент произошел 30 августа в доме актрисы, страдавшей от психического расстройства.

По данным издания, сотрудники полиции прибыли в дом к Маркес, когда у нее случился нервный приступ. По утверждениям полицейских, которые приводит газета, они полтора часа уговаривали Маркес поехать в больницу.

Потом, по их словам, она наставила на них пистолет. Впоследствии выяснилось, что в руках у актрисы была детская игрушка, однако двое полицейских решили, что это настоящее оружие, и выстрелили в Маркес. Она скончалась на месте происшествия. Полицейский департамент Лос-Анджелеса расследует случившееся.

Маркес прославилась после роли медсестры Венди Голдман в американском сериале Скорая помощь, где снималась с 1994 по 1997 годы. Сам сериал выходил на экраны в течение 15 сезонов — с 1994 по 2009-й. За время своего существования он получил 23 премии Эмми.

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