Пассажирский «Боинг», летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи, сообщил в субботу «Интерфаксу» источник в экстренных службах города.

«Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся. «Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла», — сказал источник в службах аэропорта. Он сообщил, что пожар, возникший от удара, потушен.

Источник в службе «скорой помощи» Сочи сообщил, что пострадали четыре человека. «Поступил вызов в аэропорт. В связи с выкатыванием самолета за пределы ВПП. Пострадали четыре человека», — сказал он. Никто не погиб.

Пассажиров эвакуируют.

Minval.az