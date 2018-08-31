Массовую драку с участием дальнобойщиков из Беларуси и Украины зафиксировали сотрудники Управления полиции Сабаильского района на территории столицы. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Сабаильском РУП.

По полученным данным, конфликт произошел 30 августа в 04:00 на 12-м километре Сальянского шоссе на территории таможенного терминала «Шелковый путь».

Выяснилось, что находящийся в нетрезвом состоянии гражданин Беларуси Астанюк Валерий Николаевич, 1982 года рождения, нанес ножевые ранения своему соотечественнику Балинту Владимиру Ивановичу, 1990 года рождения, а также гражданам Украины Михайлову Васо Михайловичу, 1990 года рождения, Матвиюку Роману Сергеевичу, 1995 года рождения. Кроме того, в драке ранен охранник таможенного терминала, гражданин Азербайджана Алиярбеков Эмиль Сардар оглу, 1993 года рождения.

Все пострадавшие госпитализированы в Клинический медицинский центр. А что касается Астанюка, то он задержан сотрудниками 41-го отделения полиции Сабаильского района. В настоящее время ведется разбирательство по факту, выясняются причины драки.

Minval.az