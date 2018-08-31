Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не примет участия в предстоящих в октябре выборах главы государства.

«Я не намерен участвовать в предстоящих президентских выборах и в другой форме продолжу служить нашей родине», — заявил Маргвелашвили в пятницу на встрече со студентами.

Он отметил, что предстоящие выборы очень важны для Грузии. «Думаю, что новый президент должен объединять, а не расчленять народ», — сказал Маргвелашвили.

При этом он заявил, что в течение своего пятилетнего президентского срока он подвергался попыткам «пошатнуть» его деятельность со стороны правящей политической элиты, но у него была «особая поддержка со стороны народа».

Ранее Маргвелашвили в своих публичных выступлениях не исключал участия в качестве кандидата в президентских выборах.

Президентский пост Маргвелашвили занял в 2013 году, победив на выборах в качестве кандидата от правящей партии «Грузинская мечта». После вступления в должность у него возникли напряженные отношения с тогдашним премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. В дальнейшем отношения главы государства с правительством и парламентским большинством не наладились, отмечает «Интерфакс».

Minval.az